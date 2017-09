Alessandro Diamanti, svincolato dopo l'esperienza a Palermo, è intervenuto a Radio Deejay: "I gol più importanti della mia carriera li ho fatti di destro, perché ti concentri di più. Per dire, quello contro il Brescia nella finale di playoff... Ora non sono fermo, mi alleno molto. Diciamo che la domenica, se non mi legano al divano, è dura. In settimana riesco a gestirmi. L'obiettivo è riuscire a dare continuità al lavoro, divertirmi, cosa che negli ultimi due anni ho un po' perso. Non vuol dire cazzeggiare, ma non sbagliare la scelta".



Diamanti ha poi parlato delle offerte arrivare finora. "Sì, perché le ultime scelte che ho fatto, grandi piazze, ma forse non erano le mie. Non voglio sbagliare, penso sia importantissimo, ho ancora molto da dare. Non posso aspettare ancora molto tempo, allenarsi con i ragazzi del Bologna non è semplice. Aspetto ancora due settimane, poi vediamo, farò la mia scelta".