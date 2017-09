Il fantasista Alino Diamanti, libero sul mercato degli svincolati dopo aver rescisso il contratto col Palermo, ha dichiarato al sito di Gianluca Di Marzio: "Mi alleno a Bologna due volte al giorno, la mattina da solo e il pomeriggio con i ragazzi del Bologna. Ringrazio la società e Di Vaio per questa possibilità, poi oh io glielo ho detto… A Bologna ci tornerei a giocare anche gratis! Ma loro come è giusto che sia fanno le loro scelte. Io aspetto, non faccio le cose tanto per… Lasciare Bologna è stata la decisione più difficile della mia vita. Sono state dette molte cose inesatte, è stata fatta molto confusione e la gente ascolta e capisce soltanto quello che vuole! Io penso che se una cosa ha un prezzo allora è in vendita. Se ci tieni davvero quella cosa non la vendi e basta, non ti siedi nemmeno ad ascoltare, non ha prezzo. La decisione di andar via è stata presa da più persone e credetemi i soldi non centrano niente. In fin dei conti in Cina ho guadagnato lo stesso di quanto avrei preso a Bologna".