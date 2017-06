Dopo il celebre SMS ricevuto dal suo ex allenatore Antonio Conte, Diego Costa è stato accostato a numerose squadre e non solo. Lo stesso attaccante ha tenuto però a precisare che la Cina non è tra i suoi piani. "Non ho intenzione di andare in Cina. Voglio disputare il mondiale e l'anno prossimo sarà troppo importante." ha dichiarato lo spagnolo. Milan e Atletico Madrid attendono.