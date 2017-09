Diego Costa ha voluto lasciare tramite i propri profili social il suo ultimo saluto al Chelsea e ai suoi tifosi: "Alcuni cicli cominciano mentre gli altri finiscono. Il mio ciclo al Chelsea è iniziato tre anni fa - tre anni notevoli in tutti gli aspetti - e non lo dimenticherò mai. Due titoli in Premier League, un Community Shield, 120 partite, 59 gol e 24 assist dopo, questo ciclo è terminato. Non nel modo in cui avrei voluto - lontano da esso - ma nel modo migliore possibile. I meravigliosi tifosi di un club così importante e tutti i compagni di squadra, così come tutto il personale clinico, amministrativo e logistico rimarrà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. Li porterò con me con la certezza che sarò sempre al loro fianco e sono sicuro che capiranno il motivo per cui questo ciclo della mia carriera è finito - perché non potevo perdere la fiducia in me stesso. Grazie Chelsea per tutto!"