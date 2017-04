Adesso ha un grande feeling con Antonio Conte, ma c'è voluto del tempo per trovare la giusta sintonia. Ora Diego Costa è uno dei fedelissimi del tecnico italiano che sta portando il Chelsea alla conquista della Premier League. Domenica i Blues affronteranno all'Old Trafford il Manchester United del grande ex José Mourinho e proprio del portoghese l'attaccante brasiliano, naturalizzato spagnolo, parla. "Dico sempre a tutti che sono e sarò sempre grato a Mourinho perché per me è stato fondamentale. Quando un giocatore vuole migliorare, cerca il miglior allenatore e José è uno dei migliori. Sono qui per lui, quando ho analizzato la proposta del club ho tenuto in conto che avrei lavorato con un grande allenatore. E' un tecnico che pretende molto dai suoi giocatori, vuole sempre il massimo e per me è stato molto importante il suo aiuto e, anche se nella stagione successiva le cose non sono andate bene, è stato fondamentale per la mia crescita".