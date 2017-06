Dal calcio reale a quello virtuale: il mondo degliin Italia è in continua espansione e fra i videogiochi che più entusiasmano gli italiani, il mondo del pallone continua a tenere milioni di appassionati davanti ai teleschermi.è sicuramente il videogioco di calcio più diffuso fra gli utenti italiani con un numero di appassionati in netta crescita e che sta creando anche nuove figure professionali. Tanti infatti i "gamer professionisti", coloro che sono riusciti a trasformare il proprio talento in un'autentica professione., presente a Roma per i tornei FIFA Nova Cup organizzati da eSports Academy , prosegue nel suo viaggio alla scoperta dei gamers e, dopo aver parlato con Daniele "Prinsipe" Paolucci, ha avuto il piacere di intervistare anche, tra i migliori giocatori italiani."Il nickname nasce con l'aiuto di un mio amico, oltretutto questo nickname è l'opposto di me"."Si vive bene e con serenità, ci conosciamo tutti, e speriamo che questo possa far del bene a questo mondo nei prossimi anni2."Tutti noi da ragazzini abbiamo giocato a calcio, ovviamente "Prinsipe" ha avuto la possibilità di giocare in una squadra importante, ma comunque non penso che possa essere un vantaggio"."In Italia come per le maggior parte delle cose siamo indietro, sono sicuro che tra 1 o 2 anni potrà già muoversi qualcosa di più grande anche qui, ma per il momento dobbiamo solo imparare dagli stranieri"."La mia squadra del cuore è il Milan, sangue rossonero sin dalla nascita, ma la squadra preferita su FIFA è il Real Madrid"."Il mio calciatore preferito è stato Kakà ai tempi d'oro con il Milan, però al momento su FIFA il calciatore che uso più volentieri è Cristiano Ronaldo!""Nova FIFA Cup organizzata veramente bene e con professionalità dalla eSports Academy in partnership con Nova Euronics, per le finali di settembre cercherò di prepararmi al meglio per poter vincere questo torneo".