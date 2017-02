Diego Lopez, allenatore del Palermo, ha parlato della partita che domani i rosanero giocheranno contro la Juventus: ''Contro la Juventus è bello giocare, sono gare importanti ed affascinanti. Dobbiamo fare la nostra partita senza paura. Con l'Atalanta siamo stati sempre in partita, la sconfitta è stata dura da digerire. In classifica non si è mosso nulla. Dobbiamo muoverci meglio in campo per dettare i passaggi e aprire gli spazi. La velocità della palla fa la differenza. Dobbiamo avere un pensiero unico, anche domani: quello di giocare la palla. Insieme serve migliorare. Gli infortuni non mi preoccupano, quelli di Lo Faso, Silva e Pezzella sono tre casi diversi tra di loro. Cambio modulo? Abbiamo provato qualcosa di diverso, legato comunque alle nostre caratteristiche. Balogh è un calciatore giovane che sta crescendo. Deve imparare tanto, con l'Atalanta è entrato e ha fatto bene. È positivo. Allegri? Un piacere ritrovarlo. Parlavamo tanto, è vero che mi aveva detto di diventare allenatore''