L'allenatore del Palermo, Diego Lopez ha parlato ai microfoni di Premium Sport commentando così la sfida persa per 3-0 contro la Roma: "Nel primo tempo abbiamo cominciato bene, poi abbiamo cominciato a soffrire la Roma sulle fasce. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto tattico e, anche complice l’ottimo ingresso di Diamanti, abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari".



GOL SUBITO - "Abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore. E mi ha fatto arrabbiare il terzo, perché anche se la partita era praticamente finita non dobbiamo mai abbassare il livello della concentrazione"



SALVEZZA - "E' vero che abbiamo sette punti di distacco, ma abbiamo ancora delle partite importanti da giocare e lo scontro diretto con l’Empoli in casa. Dobbiamo crederci in ogni momento della partita e in ogni partita. Abbiamo qualche problema in fase realizzativa, dobbiamo migliorare nel supporto a Nestorovski".



FUTURO - "Il mio futuro? Ora pensiamo alla salvezza, che per questi ragazzi e questa piazza è fondamentale: è inutile pensare al prossimo campionato, dobbiamo concentrare le nostre energie al raggiungimento di questo obiettivo che per me è ancora aperto.”