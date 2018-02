Un nome nuovo per la difesa, un occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire e che, per questo, va valutata il più in fretta e meglio possibile. Il difensore messicano delsarà uno dei nomi più caldi dei prossimi giorni di calciomercato conche faranno a gara per contenderselo.Centraleè arrivato al Porto nel 2012 dal Club America per circa 7 milioni di euro e da alloraIl suo agente, Matias Bunge, ha confermato ache osservatori di Inter, Lazio e Napoli saranno presenti sugli spalti del Do Dragao per visionarlo dal vivo () nel corso della sfida di Champions League contro il Liverpool di domani sera.è da tempo considerato uno dei più importanti prospetti del calcio messicano. Vincitore del premio miglior giovane del campionato nel 2011 ha sempre fatto parte delle selezioni giovanili del Tricolor arrivando al terzo posto nel sudamericano under 20 del 2011 e conquistando l'oro olimpico a Londra 2012 contro il Brasile di Neymar, Thiago Silva e Marcelo. Slanciato ma longilineo, ai tempi del Club Americaper il suo ronzare fastidiosamente attorno agli avversari senza mollare la presa in marcatura sugli attaccanti avversari.Il suo idolo è sempre stato El Gran Capitan, il connazionaleanche se per caratteristiche ricorda agli inizi della carriera ricordava più il giovanissimovisto a Bari. Fisico longilineo, andatura caracollante, è duro e arcigno nei contrasti, ma ama soprattutto impostare il gioco dalle retrovie(tante tv si sono date battaglie per ottenere i diritti tv della Superliga) ma il suo ambientamento in Europa ha subito tanti piccoli stop dovuti prima al processo di irrobustimento fisico e poi alla concorrenza in rosa che lo ha costretto a migrare in prestito prima alla(con cui ha chiuso al 9° posto sfiorando l'Europa League) e poi l'anno scorso(8° alla fine a due punti dal piazzamento europeo). In stagione si sta alternando con Marcano e Felipe nel 4-3-3 di, ma la duttilità che gli permette di giocare sia nella metà di destra che in quella di sinistra del campo ne fanno un prospetto su cui puntare per l'immediato futuro.