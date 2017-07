C'è poco da fare, per quanto ormai i volti femminili abbondino nel mondo del calcio, lei è riuscita, e ormai già da tempo, a sbaragliare tutte le concorrenti e se non è la preferita in assoluto dei maschietti drogati del pallone, poco ci manca.

Bella e brava Diletta Leotta, a tal punto che a giugno si era favoleggiato di un suo approdo nientemeno che in Rai, alla conduzione di Quelli che il calcio, dopo il saluto di Nicola Savino felicemente trasmigrato in Mediaset.

E invece nulla di fatto, i suoi ammiratori e fan del contenitore domenicale, che già pregustavano di ammirarla su quegli scranni che tanto avrebbero esaltato le sue accattivanti movenze, dovranno 'accontentarsi' di Luca e Paolo, bravissimi niente da dire, ma in quanto a sex appeal... capite bene che c'è un tantino di differenza. E' probabile che il fidanzato Matteo Mammì, alto dirigente Sky, abbia voluto (e a ragion veduta) trattenerla con sé.

Ma la cosa non ha minimamente scalfito la serenità di Diletta, c'è tempo per accasarsi da Mamma Rai, del resto la sua promettente carriera è ancora agli albori.



Intanto la Leotta si è goduta le meritate ferie (appena finite) tra Liguria, Ibiza e soprattutto in quel della sua amata Sicilia, casa dolce casa sempre insostituibile.

In attesa di rivederla splendida sul piccolo schermo, eccovi dunque gli scatti più belli del meritato riposo; che si trovi in uno studio televisivo, in città, in campagna o al mare... Diletta, quanto sei bella!