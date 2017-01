Torna a parlare Maurizio Sarri. E lo fa alla vigilia della sfida contro il Milan così come aveva fatto prima dell’incontro con il Pescara. Sembra aver ripreso il passo di una volta l’allenatore azzurro che sicuramente parlerà anche delle emozioni vissute nell’incontro con Maradona. Intanto, dopo l’assenza di Albiol per influenza e il differenziato per Tonelli e Chiriches lavoro a parte pure per Giaccherini ma si tratta di un semplice affaticamento muscolare. Per il resto gruppo al completo. Sia a centrocampo che in attacco c’è l’imbarazzo della scelta.



Il tridente offensivo sarà formato da Callejon, Mertens ed Insigne. In panchina sia Gabbiadini che Pavoletti. Questo ultimo potrebbe esordire dal primo minuto in Coppa Italia. Poi magari se dovesse servire potrebbe anche essere buttato nella mischia a San Siro. Difficile, invece, l’impiego di Milik che ancora non è pronto. Dovrebbe essere convocato per il match con il Palermo. Stamane, quindi, ci sarà allenamento e dopo la conferenza stampa di Sarri la partenza per Milano.