L'esterno del Barcellona Lucas Digne ha parlato al Mundo Deportivo del suo futuro: "Sicuramente resterò al Barça. Ho solo un progetto in testa ed è quello di giocare col Barcellona per i prossimi anni. Ho sentito le voci su di me e il mio addio, ma sono tutte false. Voglio lottare e lavorare duramente per conquistare il posto".