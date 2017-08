Diletta Leotta, volto di Sky Sport per la Serie B, si racconta in un'intervista a la Gazzetta dello Sport, oggi che riparte il campionato cadetto con la sfida tra Parma e Cremonese: "Finalmente riparte la Serie B. La amo. Vai al cuore, hai le grandi città, piazze importanti e piccoli centri appassionati come Chiavari con l'Entella, Carpi, Cittadella. Per me la B è un poema omerico. Racconta eroi, ma c'è sempre l'imprevisto. Mi piace che sia una bella vetrina per i giovani. Noi livediamo che diventino campioni. Ma di Ciciretti da quanto ne parliamo? Sarà un campionato ancora più appassionante, entuasiasmante, affascinante. La piazza più calda? In B percepisci calore e felecità. Ma Benevento è stata incredibilie".



"Il calcio mi piace, mi piacciono i gol, vorrei vedere solo gol. Le confesso che domenica sono stata sul divano a guardare la prima di campionato. Ci sono grandi momenti, quello dell'addio di Totti è stato il più emozionante. Se lo conosco? No".



SOGNI DI BAMBINA - "Di condurre un programma, volevo quello anche dopo la laurea in Giurisprudenza. Non ho mai pensato di fare l'avvocato come papà. Siamo cinque figli, papà Rori avvocato, mamma Ofelia architetto, un cane maltese, Brando. Siamo una bella famiglia, molto unita, con dei momenti sacri a tavola. Di cosa sono ghiotta? Dolci. I miei mi hanno insegnato rispetto, positività, onestà e amore. E sì, sono innamorata da due anni".



STAR SOCIAL - "Se i miei sono contenti della mia popolarità? Sì, mia mamma non si perde una mia conduzione. Sono soddisfatti di quello che noi figli abbiamo fatto. I social sono un divertimento, uno svago, uno sfogo che, però, va vissuto con distacco. Instagram con le foto è il modo più diretto. A me fa piacere vedere la gente che mi è vicina. Idoli? No, ma ho sempre ammirato Carmen Consoli. Sono più felice che confusa. Se piango? No, rido. Tanto. Meglio non prendersi troppo sul serio. Il bello dei miei fan? Gli striscioni divertenti".