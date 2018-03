L'allenatore della Dinamo Kiev, Aleksandr Khatskevich, è intervenuto in conferenza stampa dopo il 2-2 contro la Lazio: "Voglio ringraziare la squadra per la prova di oggi, ha attaccato e difeso bene. Ha giocato chi era pronto fisicamente, mi riferisco all'esclusione Kacheridi. Buona prova Besedin, pur non in condizione perfette. L'espulsione di Garmash? Non voglio commentare il suo comportamento. Chi giocherà al ritorno? Non so rispondere ora, arriviamo a Kiev poi vedremo. Non so come andrà, ma avremo l'aiuto dei nostri tifosi. E' stata una sfida intensa, La Lazio premeva molto nel finale. Sono soddisfatto, abbiamo giocato molto bene".