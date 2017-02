Assane Diousse, centrocampista dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio della partita persa dal club toscano contro l'Inter: ''Il gol sbagliato prima del due a zero fa rabbia; se si sbagliano occasioni del genere viene un po' di scoramento. L'Inter è forte e gioca bene, noi teniamo questa rabbia per noi e pensiamo alla prossima partita per poter fare bene e migliorare ancora. C'è stata un po' di stanchezza nella ripresa, loro ci hanno fatto correre tanto ma noi siamo stati abbastanza bravi a non andare troppo in difficoltà per quanto riguarda il gioco''.