Adriano Galliani ed Enrico Preziosi, oltre che da una solida amicizia, sarebbero legati anche da poco chiari interessi economici che li avrebbero portati a costituire una vera e propria lobby di potere: questa è l'accusa che la Procura della Repubblica di Milano ha avanzato nei confronti dell'ex amministratore delegato del Milan e del presidente del Genoa.



In particolare, secondo gli inquirenti, i due "si sarebbero appropriati indebitamente di una fetta consistente" dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv della Serie A.



Con l'aiuto dei tre manager di Infront, la società che cura gli interessi televisivi del campionato italiano, Riccardo Silva, Marco Bogarelli e Giuseppe Ciocchetti, Preziosi e Galliani avrebbero truccato le gare per l'assegnazione dei diritti tv in varie occasioni tra il 2009 ed il 2016. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, parte dei fondi sottratti illecitamente sarebbero finiti per "finanziare in modo occulto il Genoa (15 milioni), il Bari e il Brescia".



Per i pm i due dirigenti assieme ai tre manager avrebbero "costituito e gestito una associazione a delinquere per commettere diversi reati, dalla turbativa d’asta all’evasione fiscale per governare i processi di sfruttamento dei diritti tv con l’impossessamento di denaro di spettanza della Lega Calcio". Il Gip Manuela Accurso Tagano ha però parzialmente rivisto questa accusa, trasformando l'associazione a delinquere in lobby.



Tra gli scenari emersi nelle numerose intercettazioni si parlerebbe anche di un coinvolgimento diretto di Preziosi nelle trattative per la vendita del 49% del Milan a Mr Bee Taechaubol dell'estate 2015, oltre a pesanti accuse ed insulti nei confronti del presidente della Juventus Andrea Agnelli, definito da Galliani "signorino arrogante" che "continua a sputare merda sul calcio italiano".





Nè Galliani nè Preziosi risultano comunque al momento indagati.