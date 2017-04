L’intreccio di interessi tra Mediaset, Vivendi, Telecom e Sky rischia di costare carissimo alle squadre di Serie A. Questo se si considera che la principale fonte di ricavi dei nostri club è rappresentata dai diritti televisivi: si pensi alla Juventus, i cui introiti da cessione dei diritti sulle immagini valgono più della metà del giro d’affari (194,9 milioni su 351,2). Ma anche Napoli, Roma, Torino e Lazio, tutti club sui cui conti i diritti d'immagine valgono più del 60% (per i biancocelesti addirittura il 73,9%). In una Lega Serie A che non trova ancora un nuovo presidente, come ricordato da Milano Finanza, si comincia quindi a tremare. L’asta dei diritti tv non ha preso ancora forma: al momento, in attesa del responso delle authority, la data più plausibile per l’avvio del bando è prevista per inizio luglio, comunque prima dell’avvio del torneo 2017-18.



I CONCORRENTI - Oltre alle tempistiche e alle modalità d’assegnazione, il nodo è relativo all’identificazione dei soggetti che si presenteranno alla gara. Questo sarà l’elemento decisivo per capire se si potrà replicare l'ottimo andamento dell’asta 2015-18 che portò nelle casse della Lega oltre 1 miliardo. Traguardo difficilmente raggiungibile, visto che Mediaset ha cambiato strategia per la sua controllata Premium. Come dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, quest’anno l’approccio sarà di tipo opportunistico, senza aste folli e cercando magari una sponda con Telecom Italia. Se Sky farà la sua parte e Discovery lancerà una più agguerrita Eurosport, in seno alla Lega c’è chi stima una potenziale perdita di valore dell’asta almeno del 20%. Un bel danno per i bilanci delle società italiane.