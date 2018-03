In Lega Calcio tiene banco la questione legata ai diritti tv per il campionato di Serie A nel prossimo triennio 2018-2021. Questa settimana Mediapro ha versato l'anticipo del 5% del corrispettivo relativo alla prima stagione di licenza, pari a 64.050.061 euro, IVA compresa.



Ora c'è tempo fino al 28 aprile per completare la fideiussione bancaria da 1,2 miliardi di euro. Secondo Milano Finanza in edicola oggi, in questo senso Mediapro ha già avviato le trattative con le banche e un potenziale partner sarebbe il colosso Hsbc. In alternativa si parla di contatti con istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo e Unicredit.