Un passo indietro. Con un comunicato il cda di Mediaset ha manifestato la volontà di non presentare alcuna offerta all'asta per i diritti tv di Serie A 2018-2021: "In coerenza con l'esposto presentato all'Autorità Garante della Concorrenza al fine di ottenere una nuova formulazione del bando per l'assegnazione di diritti tv Serie A 2018- 2021. - si legge - Al di là dei contenuti sportivi e dei valori economici attribuiti ai singoli pacchetti, ribadiamo che la formulazione dell'invito a presentare offerte è totalmente inaccettabile in quanto abbatte ogni reale concorrenza e penalizza gran parte dei tifosi italiani costretti ad aderire obbligatoriamente a un'unica offerta commerciale". Da quanto si apprende anche Tim, così come Mediaset, non ha presentato offerte per la gara dei diritti tv di Serie A per il triennio 2018-2021. Tre soggetti hanno fatto offerte per l'asta dei diritti tv della Lega Serie A 2018-21. Secondo quanto apprende l'ANSA, nelle buste aperte davanti al notaio ci sono le offerte di Sky, Perform Group e di Italian Way.