Mancano poche ore all'apertura delle buste, ma entra nel vivo l'assegnazione per i diritti della Champions League per il triennio 2018-2021. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, Sky Sport parte in leggero vantaggio ma Mediaset, che detiene l'esclusiva per la trasmissione fino al 2017 sui canali Premium e che ha chiuso l'ultimo bilancio con un rosso di oltre 384 milioni di euro (e dovrà ripianare per 283), avrebbe presentato una proposta molto simile a quella della tv Murdoch, dunque molto competitiva.



In secondo piano, ci sarebbero poi altre due offerte, che secondo alcune indiscrezioni è di Vivendi e per altre di Perform, considerate però molto lontane da quelle di Sky e Mediaset. La Uefa, che punta a massimizzare gli introiti anche per il prossimo triennio, non ha alcuna fretta di prendere una decisione e potrebbe optare per una trattativa diretta con i vari soggetti offerenti.