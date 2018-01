Nella giornata di ieri l’assemblea per il bando dei diritti tv non ha prodotto risultati eccellenti. In ballo c'erano interessi per oltre un miliardo di euro per tre pacchetti da vendere nell’asta che chiuderà il 22 gennaio. In un marasma di offerte e lotta per la spartizione della torta, la Lega ha dovuto discutere anche la possibilità di proporre un proprio candidato per la poltrona della FIGC.



LOTITO PRESIDENTE FIGC - Nel corso dell'assemblea, infatti, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha provato a proporre alla Lega di Serie A di scegliere un proprio candidato per la presidenza della FIGC. E questo candidato potrebbe essere a sorpresa proprio lui: "Fare il presidente? Non faccio niente, faccio solo quello che mi chiedono i miei colleghi"-



WANDA VENDE INFRONT - Secondo quanto riportato da Repubblica, una delle scelte già portate avanti da Lotito è stata quella di individuare le piattaforme su cui vendere il pacchetto Serie A dopo la scelta di Wanda Group di vendere l'asset Infront, l'advisor anche pubblicitario della Serie A. Appena tre anni fa fu acquistato dal colosso Dalian Wanda Group per la cifra record di 1,2 miliardi di dollari e potrebbe presto rientrare in Europa. Un primario fondo di investimento internazionale, con uffici anche in Italia, ha mostrato concreto interesse all’acquisizione della società cinese attualmente guidata da Philippe Blatter, (figlio di Joseph, l’ex presidente della Fifa), che gestisce, tra l’altro, la vendita dei diritti tv della Serie A



INTERNET IL FUTURO - La serie A ha approvato ieri il bando per la vendita dei diritti tv su tre piattaforme: satellitare, digitale terrestre e soprattutto internet. Con il nuovo bando, sottolinea Repubblica, potrà nascere una Netflix del mondo del calcio. La candidata numero uno è Perform Group, che ha già provato ad assicurarsi i diritti per l’estero del nostro campionato. Di fatto sarà possibile, con un abbonamento light, seguire le partite via internet. Con enormi vantaggi per il consumatore, che potrebbe acquistare la singola gara.