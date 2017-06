Possibile alleanza tra Mediaset e Telecom per i diritti televisivi della serie A. L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha confermato a margine dell'assemblea dei soci del Biscione: "All'ipotesi di un accordo che faccia gli interessi di entrambe le società, magari con i diritti spartiti sulle diverse piattaforme distributive, dico perché no? Ho letto le dichiarazioni in tal senso di Flavio Cattaneo e le condivido in pieno, però a oggi non ci sono dialoghi concreti a riguardo".



IL PUNTO - La fumata nera risale allo scorso 10 giugno, quando l'assemblea della Lega serie A ha deciso di non assegnare a nessuno i diritti tv per il triennio 2018-2021. Visto che Mediaset si era tirata indietro perché non soddisfatta del del bando per l'assegnazione, mentre l'offerta di Sky era ben lontana dal miliardo di euro richiesto dalla Lega. Così la questione è stata rinviata a settembre.