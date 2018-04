Sky sta preparando un’offerta importante per i diritti tv della Serie A 2018-21. È quanto filtra da Santa Giulia, dopo che nei giorni scorsi l’intermediario Mediapro ha pubblicato il bando per piazzare ai migliori offerenti le dirette del massimo campionato. L’obiettivo degli spagnoli è di rientrare dall’investimento di 1050 milioni a stagioni con cui si sono aggiudicati la licenza dalla Lega Serie A, ed è chiaro che i riflettori sono puntati da Sky, il soggetto forte del mercato italiano. I pacchetti preparati – sette principali e sei opzionali – sono senza prezzi minimi per gli operatori, costretti a fare offerte al buio (c’è tempo fino al 21). Come scrive La Gazzetta ello Sport Sky potrebbe concorrere non solo per il satellite ma anche per il digitale terrestre e l’OTT. In base alla «no single buyer rule» non è possibile per uno stesso soggetto detenere la totalità dei pacchetti: nell’assalto di Sky alla Serie A, pertanto, potrebbe restare fuori la piattaforma Iptv, ovvero Internet Protocol Television, il sistema che permette ad un utente di fruire di contenuti televisivi in digitale (live e on demand) per mezzo di una connessione a internet a banda larga come l'ADSL o la Fibra.