Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Mediaset, annullando la multa da 51,4 milioni di euro che era stata irrogata dall'Antitrust per avere alterato la gara per i diritti tv della Serie A per il triennio 2015-2018.



Accolti i ricorsi e annullate le multe anche per Infront (9 milioni), Lega Calcio (1,9 milioni) e Sky (4 milioni). L'Antitrust ha già annunciato che farà ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar.