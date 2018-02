La polemica sulla compravendita dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio 2018/21 non si è ancora spenta. Gli spagnoli di MediaPro si sono assicurati l'intero pacchetto per una cifra complessiva superiore al miliardo di euro battendo le proposte di Sky e Mediaset con i primi che hanno presentato immediato ricorso.



CESSIONE AI CINESI - Gli spagnoli di MediaPro o meglio i cinesi di MediaPro perchè come riportato da Il Messaggero, il fondo di investimenti Orient Hontai ha acquistato ieri il 54,5 % delle quote societarie di Imagina, la società nata dalla fusione di Mediapro e Globomedia, per una cifra di circa 900 milioni di euro.​



E I DIRITTI IN ITALIA? - Resteranno immutati i vertici societari con Jaume Roures e Tatxo Benet che si occuperanno di ritrattare con Sky e Mediaset la vendita dei singoli pacchetti della Serie A quando terminerà l'iter di verifica imposto dal ricorso di Sky. Orient Hontai Capital è quotata in Cina e produce attivi per produce attivi per circa 26 miliardi di euro.