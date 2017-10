José Pekermann, commissario tecnico della Colombia, ha parlato in conferenza stampa dopo la disastrosa sconfitta in casa contro il Paraguay, che potrebbe costare il Mondiale alla sua squadra e al bianconero Juan Cuadrado: "Siamo passati da una possibile festa per la qualificazione ai Mondiale a finire a mani vuote, ma questo è il calcio. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima gara, andare in Perù e fare risultato, dobbiamo parlare molto tra noi e avere fiducia nelle nostre possibilità. I cambi? Chi è entrato ha fatto quello che doveva fare, la squadra ha lavorato molto. Cuadrado ha avuto i suoi alti e bassi ma ci aspettavamo molto da chi è entrato".