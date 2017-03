Altra notte europea da incubo per l'Arsenal che viene umiliato dal Bayern Monaco all'Emirates; sono ancora cinque, come all'andata, i gol subiti dai Gunners che sono usciti dal campo a testa bassa e sommersi dai fischi dai tifosi, stanchi dei continui fallimenti della squadra. Obiettivo numero uno della contestazione è stato, ancora una volta, Arsene Wenger, accusato di essere il principale responsabile degli insuccessi degli ultimi anni. Il tecnico francese, che già alla vigilia sembrava destinato a lasciare la panchina dell'Arsenal in estate, è ancora più vicino all'addio. E in attesa che termini in modo ufficiale il rapporto con il club, è già arrivato al capolinea quello con i tifosi, che hanno pubblicamente scaricato il tecnico francese.



ALLEGRI ALLA FINESTRA - Le accuse rivolte a Wenger sono chiare: gioco non all'altezza di una squadra che punta ai vertici, tanti milioni sprecati sul mercato per giocatori di basso livello e troppi anni senza vittorie di rilievo. Dal 2004, anno dell'ultimo successo in campionato dell'Arsenal di Wenger, infatti, le delusioni ed i fallimenti sono stati una costante per un club che ha sempre ambito all'eccellenza sulla carta, ma che si è dovuto accontentare di risultati modesti sul campo. E appare sempre più chiaro che per poter tornare a vincere serve un cambio di rotta netto; ecco perché la dirigenza del club londinese, negli ultimi mesi, ha iniziato a valutare profili diversi per il futuro della squadra, su tutti quello di Massimiliano Allegri, che è affascinato dalla possibilità di misurarsi con la Premier League. All'Arsenal serve un allenatore vincente che sappia riportare entusiasmo in una piazza stanca di vedere la squadra fallire in modo inesorabile stagione dopo stagione; identikit, questo, che risponde alla perfezione all'attuale allenatore della Juventus, che resta il candidato numero uno a raccogliere il testimone di Wenger.



WENGER SCARICATO DAI TIFOSI - Negli ultimi mesi i tifosi hanno avviato una vera e propria crociata contro il tecnico francese accusato di rubare lo stipendio da dieci anni. Una presa di posizione netta da parte del popolo dell'Arsenal che, anche prima della partita contro il Bayern di ieri sera, ha portato avanti la sua personale lotta contro Wenger; sono stati esposti, infatti, diversi cartelloni che inneggiavano ad un allontanamento del tecnico francese, diventato il vero e proprio capro espiatorio dei tanti fallimenti della squadra. La panchina dell'ex Monaco è sempre più in bilico e appare improbabile il rinnovo di contratto di un allenatore che la piazza rifiuta in toto e che non riesce a centrare gli obiettivi da troppo tempo. E quella che potrebbe essere l'ultima notte europea di Wenger sulla panchina dell'Arsenal è il perfetto manifesto degli ultimi anni di storia del tecnico francese alla guida dei Gunners: squadra che esce sconfitta ed umiliata mentre i tifosi fischiano e contestano l'unico uomo al comando...