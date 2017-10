Come previsto dal sistema di distribuzione per il ciclo commerciale 2015–18, introdotto nel 2015/16, tutti gli introiti netti delle competizioni per club (compresa la vendita dei biglietti e dei pacchetti hospitality per le finali di UEFA Champions League, UEFA Europa League e Supercoppa) sono centralizzati e destinati nuovamente alle squadre di Champions League ed Europa League. Ancora una volta, 50 milioni di euro sono stati ripartiti fra le 20 squadre che hanno partecipato agli spareggi. Le 10 che si sono qualificate per la fase a gironi di Champions League hanno ricevuto 2 milioni di euro ciascuna, mentre le altre 10 (passate alla fase a gironi di Europa League) hanno ricevuto 3 milioni di euro.



A ogni squadra è stata garantita una somma minima di 12,7 milioni di euro per la partecipazione alla fase a gironi, con premi supplementari di 1,5 milioni di euro a vittoria e 500.000 euro a pareggio. Il surplus di 500.000 euro per ogni pareggio è stato accorpato e ridistribuito a tutti club partecipanti alla fase a gironi in base al numero di vittorie ottenute. Per ogni turno raggiunto nella fase a eliminazione diretta sono stati corrisposti altri bonus: 6 milioni di euro per gli ottavi, 6,5 milioni per i quarti, 7,5 milioni per le semifinali, 11 milioni per la squadra battuta in finale e 15,5 milioni per la vincitrice. I fondi del market pool sono stati ripartiti in base a vari fattori, tra i quali il valore del mercato televisivo di ogni nazione. Infine, un surplus di 73 milioni di euro è stato destinato a tutti i club della fase a gironi a fine stagione, in proporzione agli importi generati da ciascuno. Le cifre non comprendono i fondi di solidarietà per le squadre che hanno partecipato ai turni di qualificazione, né i fondi di solidarietà supplementari destinati alle leghe nazionali per i progetti di sviluppo giovanili dei club. Questa la top 10 delle squadre che hanno incassato di più nel 2016/17 in UEFA Champions League



1) Juventus (ITA): € 110.434.000

2) LeicesterCityFC (ENG): € 81.681.000

3) Real Madrid CF (ESP): € 81.051.000

4) SSC Napoli (ITA): € 66.009.000

5) AS Monaco FC (FRA): € 64.685.000

6) Arsenal FC (ENG): € 64.573.000

7) Club Atlético de Madrid (ESP): € 60.615.000

8) FC Barcellona (ESP): € 59.847.000

9) Paris Saint-Germain (FRA): € 55.313.000

10) FC Bayern Monaco (GER): € 54.762.000