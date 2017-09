Gli è andata bene. Gonzalo Higuain non sarà squalificato dalla Uefa per il dito medio mostrato ai tifosi del Barcellona al momento della sostituzione con Caligara, avvenuta al minuto 87'. La Uefa ha fatto sapere che "nessun procedimento disciplinare è stato aperto dopo Barcellona-Juventus". Il Pipita si è salvato, considerando quelli che sono i precedenti: Roberto Mancini fu infatti squalificato per una giornata in Serie A, dopo un dito medio nel derby ai tifosi del Milan. Stesso discorso per Luis Suarez ai tempi del Liverpool, quando fu squalificato anch'egli per un turno dopo un dito medio ai tifosi del Fulham. L'arbitro Busacca, in Svizzera, fu fermato addirittura per tre turni, dopo il medio mostrato ai tifosi del Baden, rei di ripetuti cori contro di lui. Frimpong, centrocampista ghanese dell'UFA, in Russia, prese due turni, dopo un medio ai tifosi mostrato per cori razzisti contro di lui.