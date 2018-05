La Svizzera ha scelto il suo nuovo inno che risuonerà negli stadi dei Mondiali di Russia prima delle partite della selezione elvetica allenata da Vladimir Petkovic. La notizia in sè non farebbe discutere se non fosse che il nuovo inno è stato scritto e prodotto dal famoso producer dance Dj Antoine in collaborazione con Karl Wolf e Fito Blanko e tutto è fuorchè il classico inno nazionale.



La canzone Olè Olè non ha fatto in tempo ad essere rilasciata che ha già incontrato furiose polemiche in Svizzera. "Non c'entra niente col calcio", "Parla di party, sesso e alcool" sono le accuse più importanti. Critiche anche feroci che però sono già state respinte al mittente da Marco von Ah portavoce della federazione elvetica: "Abbiamo controllato il testo, non ci sono contenuti offensivi. È una canzone moderna che dovrebbe comunicare la gioia di vivere, e questo include il calcio".



Non sarà l'inno più bello di sempre, ma sicuramente farà ballare e riscalderà i cuori dei tanti svizzeri che andranno in Russia quest'estate. Party, alcool e sesso? E' solo gioia di vivere.