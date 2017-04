Brutte notizie in arrivo per il ct della Nazionale Giampiero Ventura. La prossima Serie A non comincerà il prossimo 13 agosto, come richiesto dal tecnico azzurro per poter preparare al meglio la decisiva trasferta in Spagna del 2 settembre, determinante per le sorti del girone di qualificazione al Mondiale. La notizia non è ancora ufficiale, lo sarà domani ma, da quello che trapela dai corridoi della Lega di Serie A e come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i club esprimeranno parere negativo in occasione della riunione di domani.



Fallito dunque anche il tentativo di mediazione del presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che aveva inviato una lettera chiedendo un passo indietro alla società e mettere in primo piano gli interessi della Nazionale. Se non ci saranno colpi di scena dell'ultim'ora, dunque, il campionato inizierà il 20 agosto, soltanto due settimane prima del match che può valere l'accesso diretto al Mondiale di Russia o attraverso i temibili playoff di novembre.