Qualche dubbio ai tifosi del Santos - e per via indiretta anche a quelli della Sampdoria - era venuto: "per quale motivo il club brasiliano non ha ancora reso noto l'acquisto di Dodò, di fatto ormai ex terzino dei blucerchiati?" Questa era la domanda più ricorrente sull'asse tra San Paolo e Genova. Come spesso accade, l'assenza di un l'annuncio ufficiale ha sollevato parecchi interrogativi, specialmente in Brasile.



Stando ad alcune indiscrezioni circolate in Sudamerica un funzionario esterno al mondo del calcio, ma vicino alla società bianconera, avrebbe definito l'acquisto di Dodò 'un errore', visto il suo impiego nullo con la maglia della Samp. L'altro rumor che si era diffuso nelle ultime ore faceva nascere dubbi sul superamento delle visite mediche, che in realtà sarebbero state ampiamente positive. Proprio per spegnere sul nascere tutte le voci, il Santos dovrebbe ufficializzare l'arrivo di Dodò, anche se servirà ancora un po' di tempo prima di avere il laterale mancino pienamente a disposizione.