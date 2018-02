Ilha ufficializzato poco fa l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni di euro del terzino sinistro brasiliano. Ecco le prime parole dell'ex: "È un giorno molto importante. Tornare in Brasile e giocare per il Santos è una grande opportunità per me. Ho trascorso sei anni in Italia e ho questa grande opportunità di tornare a giocare per il Santos FC. Sarà fantastico lavorare con Jair Ventura. I fan possono aspettarsi il massimo. Metterò in pratica tutto ciò che ho imparato in Europa".