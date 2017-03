Roberto Donadoni, ex tecnico della Nazionale e attuale allenatore del Bologna, ha parlato a Radio 24: "Italia-Albania? E’ chiaro che per noi è importante vincerla questa partita, con un avversario che sta dimostrando con De Biasi di aver fatto un cammino veramente importante, queste sono veramente quelle perle che nel mondo sportivo, nel mondo calcistico devono veramente rappresentare qualcosa, a lui vanno fatti i complimenti per le sue capacità e anche per lo spessore umano che lui dimostra, questo è un aspetto che non va sottovalutato. È chiaro che per noi sul terreno di gioco diventa importante vincere questa gara perché la nostra Nazionale si sta plasmando, si sta trasformando, credo che abbia ottime prospettive future e queste passano dalla partita di stasera. Credo che sia un percorso, non dico obbligato, però che viene abbastanza naturale. E’ una selezione che deve inevitabilmente ritornare perché il calcio italiano offre sempre giocatori di un certo livello, magari si possono passare anni dove qualche difficoltà c’è ma poi se ne viene fuori, infatti adesso abbiamo una nuova generazione importante che può e deve rappresentare il futuro e i senatori della Nazionale sono fondamentali proprio nel passaggio di consegne che poi verrà fatto perché questi lasciano un’eredità, ma non per quello che hanno fatto nel passato ma per quello che rappresentano nel presente professionale, sono degli esempi".