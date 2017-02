Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ha parlato a margine della partita persa dagli emiliani contro la Sampdoria. Il tecnico dei rossoblù non ha risparmiato una dura critica all'operato dell'arbitro, reo di aver fischiato un rigore molto dubbio a favore dei blucerchiati: ''Di soddisfazione c’è poco. Partita di grande lotta e sacrificio. Siamo stati puniti da un calcio di rigore dato senza senso. Si cerca di stare attenti a ciò che si dice, ma mi sento impotente e allibito. Quando si prende la palla sul fianco e la squadra avversaria ha già messo la palla sul calcio d’angolo... Il giudice di linea ha voluto essere protagonista e ha scelto la cosa sbagliata. Si sbaglia un po’ troppo spesso. E’ una topica incredibile, dare un calcio di rigore così è da incapaci. Se capita ad una big ci avrebbero pensato di più. Ho giocato anch’io nel Milan, so come funziona. Com’è l'ambiente a Bologna? Non possiamo sperare nell’aiuto, dobbiamo contare sulle nostre forze. Questa rabbia dobbiamo cercare di utilizzarla nel modo giusto. I ragazzi e l’ambiente sono furiosi. Dobbiamo impegnarci sempre e dare più di quello che stiamo facendo''.