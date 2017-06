Gigio Donnarumma si prepara a vivere una settimana, la prossima, più che intensa. Inizieranno per lui gli esami di maturità (mercoledì in una scuola di Vigevano) che toglieranno grande attenzione al portiere azzurro sulla propria vita da calciatore.



Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, Gigio vorrebbe chiudere il discorso rinnovo di contratto entro mercoledì. Mino Raiola dovrebbe incontrare il Milan nella giornata di lunedì e anche per volontà del giocatore, si spingerà per trovare l'accordo e rimanere in rossonero.