L’affaire Bonucci è stato sicuramente il colpo di mercato dell’estate 2017. Una trattativa lampo che ha portato nelle casse dei campioni d’Italia 40 milioni di euro e un ingaggio da record al difensore, che sarà il più pagato della Serie A. Proprio la velocità con cui si è concluso l’affare, ha scatenato i più maliziosi: e se ci fosse già un accordo per Donnarumma alla Juventus nel 2018? Sisal Matchpoint ha raccolto la provocazione e ha quotato questa eventualità: per ora però i bookie la considerano piuttosto remota, tanto da proporla a 25 volte la posta. Il Milan intanto, grazie alla faraonica campagna acquisti in corso, si è prepotentemente rilanciato nelle quote scudetto. La quota sul tricolore rossonero, che manca dal 2011, è infatti crollata a 7 e la squadra di Montella è considerata la terza candidata a vincere il campionato, alle spalle della Juventus, sempre favorita a 1.70, e del Napoli, a 5. Il Milan ha superato così la Roma, quotata a 8 e i cugini dell’Inter, offerti a 9.