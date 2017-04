Donnarumma-Milan, si tratta a carte scoperte per il rinnovo. Il prolungamento del contratto del giovane portiere rossonero è in cima alla lista delle priorità per la nuova dirigenza rossonera, che secondo La Gazzetta dello Sport ha già impostato una bozza d'offerta da presentare a Gigio e al suo procuratore.



CAPITANO - La proposta prevede innanzitutto un sostanzioso aumento dell'ingaggio: prolungamento fino al 2022 a 3,2 milioni di euro netti a stagione più bonus e rialzi negli anni successivi. In secondo luogo, ma non meno importante, l'investitura: a Donnarumma sarà offerta la fascia di capitano ora al braccio di Montolivo, un segnale importante per ribadire la volontà di fare di Gigio la bandiera del futuro.



RAIOLA ASPETTA - Dall'altra parte però c'è un Mino Raiola che non ha fretta. L'agente del portiere infatti attende offerte al rialzo, non tanto dalla Juventus dove Buffon è una figura ancora troppo ingombrante quanto più dall'estero: Manchester United e Real Madrid sembrano disposte ad arrivare fino a 7,5 milioni di euro a stagione e a investire 50 milioni per il suo cartellino. Il Milan però alza il muro: anche in caso di mancato rinnovo entro l'estate non c'è l'intenzione di lasciar partire Donnarumma. Si va avanti dunque in questo braccio di ferro tra la società rossonera e Raiola per il rinnovo del portiere.