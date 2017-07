Il nuovo contratto di Gigio Donnarumma è già stato definito. L'accordo fra il Milan, il giocatore e la famiglia (con l'arrivo in rossonero anche di Antonio Donnarumma) si sono accordati per una cifra di 6 milioni di euro all'anno, ma manca ancora l'accordo con Mino Raiola agente del giocatore.



Se l'affare andrà in porto il portiere rossonero diventerà il giocatore italiano più pagato in Serie A superando Buffon, De Rossi e non solo. Ma Donnarumma non sarà nè il calciatore italiano più pagato al mondo, nè lo sportivo italiano più pagato perchè anche Danilo Gallinari, passato dai Denver Nuggets ai Los Angeles Clippers ha da poco firmato un nuovo contratto da oltre 20 milioni di euro lordi all'anno. Chi sono gli italiani più pagati? Scopritelo nel nostro video.