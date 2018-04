Rino Gattuso ha ripetuto spesso la parola 'rispetto' durante la conferenza. Una forma di tutela nei confronti dei suoi giocatori, del gruppo che è riuscito a cementare in questi mesi sulla panchina della prima squadra. Carezze che sono state dispensate nei confronti di quei giocatori che non stanno attraversando un momento brillante come i vari Donnarumma, Suso e Bonaventura.



AL CENTRO DEL PROGETTO - In virtù del rinnovo firmato solo due giorni fa, la posizione di Rino all'interno del Milan si è rafforzata ulteriormente. Il tecnico rossonero avrà un preciso potere decisionale anche sulle scelte di mercato, sulla costruzione della squadra per la prossima stagione. Gattuso ha spiegato che un percorso di crescita tecnico non può prescindere dai due giocatori di maggior talento ovvero Suso e Donnarumma, entrambi oggetti di interesse da parte di diversi club. Un segnale forte e chiaro per i naviganti: il Diavolo non ha nessuna intenzione di svendere i due asset più importanti.



SERVE UNA SVOLTA - Incassata la fiducia del suo allenatore, per Suso è arrivato il momento di fare un deciso salto di qualità. Lo spagnolo sta modificando diversi aspetti del suo bagaglio tecnico, non più limitato alla preparazione della giocata individuale. Maggiore sacrificio che deve essere coniugato alla consueta capacità balistica, questa la sfida che Gattuso gli ha proposto. Perchè è arrivato il momento di alzare l'asticella, anche per Donnarumma. Al numero 99 rossonero viene chiesto di migliorare il lavoro in fase di impostazione, dote naturale di Pepe Reina che indosserà il rossonero a partire dal prossimo luglio. Rispetto e riconoscenza ma con la consapevolezza che quanto fatto fino a ora non basta per riportare il Milan nell'olimpo del calcio italiano ed internazionale.