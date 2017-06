After leaving Pittodrie, @jonnyhayes7 has kindly donated funds for replacement 17/18 home kits with his name & number already printed

More pic.twitter.com/RRJqAxVhsr — Aberdeen FC (@AberdeenFC) 17 giugno 2017

Il web è scatenato.(per i tifosi del Milan solo Gigio). Il numero dei follower su profili social del portiere rossonero sono calati notevolmente in questi giorni, a dimostrazione che la rabbia dei tifosi è ancora fresca. Eccome se lo è.. Il famoso bacio alla maglia rossonera che lo sta ancora oggi tormentando sui social. Gigio Donnarumma non diventerà una bandiera del Milan. Per la tristezza di tutti i piccoli e grandi tifosi rossoneri. La decisione di non rinnovare il proprio contratto coi rossoneri ha lasciato l’amaro in bocca a gran parte del popolo milanista.- Ieri è diventato ufficiale un altro addio. A modo suo molto sentito. In Scozia, infatti,, centrocampista classe 1987 che ha firmato un contratto di 3 stagioni con i campioni di Scozia.. “del 2017/2018 che sono state finora acquistate con il suo nome e il suo numero. Il club si assicurerà che nessun tifoso resti deluso. Jonny, inoltre, ha chiesto che le vecchie divise vengano donate alla AFC Community Trust. I dettagli dell’iniziativa verranno annunciati lunedì dai nostri canali ufficiali”, il comunicato ufficiale dell’Aberdeen.- Unche ha fatto il giro del mondo in meno di un giorno. Hayes ha inoltre scritto una commovente lettera d’addio ai tifosi dell’Aberdeen.In un calcio quasi privo di esempi da seguire, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, questa notizia è quasi sorprendente. Soprattutto considerando che l’Aberdeen è la seconda forza del campionato scozzese e Hayes vestirà la maglia dei campioni di Scozia.