Grande attesa per quello che puo' essere il giorno della verità sul caso Donnarumma. Il suo agente Mino Raiola è atteso a Milanello per parlare con Fassone e Mirabelli che avevano messo sul piatto la bellezza di 4,5 milioni a stagione. Il Corriere della Sera che spiega che oggi Raiola dovrà scoprire le carte: se il noto procuratore prenderà altro tempo, il Milan gli dirà che non ne ha e si muoverà sul mercato alla caccia di un altro portiere. Nelle ultime ore, pare che il club rossonero abbia aperto alla possibilità di inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria, ma questa non dovrà essere inferiore ai 100 milioni di euro.