Incredibile ma vero. Gonzalo Higuain non Gli ha mai fatto gol. Quattro partite uno di fronte all'altro, ma 351 minuti (anzi, 381 minuti considerando i supplementari di Supercoppa) sono tanti se sei il Pipita. Il numero 9 bianconero, esclusa la lotteria dei rigori di Doha, non è mai riuscito a fare gol a Gianluigi Donnarumma. L'enfant prodige del Milan, il 99 che difende la porta rossonera è, fino a questo momento, la bestia nera dell'ex attaccante del Napoli.



I PREDECENTI 'AZZURRI' - San Siro, 4 ottobre 2015. Il Napoli vince 4-0 a San Siro: Allan, Insigne, Insigne e un autogolo di Ely puniscono il Milan e... Diego Lopez. Sì, perché Donnarrumma osserva dalla panchina, aspettando il suo momento, che arriverà 21 giorni dopo contro il Sassuolo, Higuain a secco e sostituto all'81'. Al massimo un incrocio di sguardi, ma sul campo niente scontro. Poi, 22 febbraio 2016, la squadra di Sinisa Mihajlovic vola al San Paolo: 1-1, con Giacomo Bonaventura che risponde a Lorenzo Insigne. In porta questa volta c'è sì il giovane Gigio, che riesce a ipnotizzare Higuain. Primo scontro, personalmente vinto dal numero 99.



CON LA JUVE - In estate, poi, Higuain cambia maglia, lascia Napoli per la Juventus, si toglie l'azzurro di dosso per vestire il bianconero. Ma anche con la casacca diversa, la storia non cambia: 22 ottobre 2016, il Milan di Montella batte la Juve di Allegri 1-0. Un siluro di Locatelli scaraventa in porta i sogni di gloria dei giovani rossoneri, nei quali c'è sempre Donnarumma, diventato punto fermo e di forza, che chiude la porta in faccia alla versione black&white di Higuain. Ma non è finita qua: anti vigilia di Natale, Doha. I rossoneri si fanno il regalo, alzando al cielo la Supercoppa, sconfiggendo ai rigori i bianconeri. Higuain riesce sì a segnare a Donnarumma, ma non ne 120 di gioco, solamente alla lotteria dei rigori. Infine, l'ultimo capitolo di questa storia va in scena allo Stadium il 25 gennaio 2017, nei quarti di finale di Coppa Italia, quando la Juve riesce a sconfiggere il Milan per 2-1, con Bacca che accorcia dopo l'uno-due firmato Dybala-Pjanic. Higuain ancora a secco, nonostante i 90 minuti in campo.



UNA NUOVA OCCASIONE - Venerdì 10 una nuova occasione pe Higuain, mai sazio di gol: Juve-Milan, l'antipasto prima della sfida Champions contro il Porto. Davanti al Pipita, ancora Gigio: mister 90 milioni contro il prodotto del settore giovanile rossonero. Chi avrà la meglio? Donnarumma riuscirà a restare imbattuto o Higuain depennerà dalla lista il nome del giovane rivale?



