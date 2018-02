Un'idea dei mesi scorsi, perché la situazione sembrava essersi definitivamente incrinata col Milan. E invece Gianluigi Donnarumma ad oggi non è più una priorità per la Juventus sul mercato, in vista della prossima estate: da sempre apprezzato dalla dirigenza bianconera e visto come erede ideale di Buffon, il portiere del Milan non è considerato più un obiettivo su cui avere fretta o attivarsi immediatamente. Anche perché la situazione tra i rossoneri e l'agente Mino Raiola va ancora chiarita, da qui a fine stagione; ma soprattutto la Juve ha avvisato il procuratore - con cui i rapporti sono ottimi - proprio a proposito delle idee su Gigio.



PIANO DECISO - Nei piani della Juventus infatti non c'è un investimento da 30/40 milioni per Donnarumma nella prossima estate, né dal portiere è arrivata un'apertura totale a questa soluzione. Raiola continua a lavorare sul Paris Saint-Germain e altre possibilità per Gigio, mentre la Juve intende puntare su Wojciech Szczesny per il prossimo anno, da capire se con Gigi Buffon ancora protagonista per un'altra stagione o meno. Discorsi in corso su cui Marotta e Paratici non hanno fretta, tanto da aver rallentato con Raiola e al momento congelato l'idea Donnarumma. Palla al Milan, al suo agente e alla famiglia di Gigio, per un futuro ancora tutto da scrivere e i rossoneri in attesa.