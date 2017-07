Il Milan si prepara a chiudere il colpo Hakan Calhanoglu, che arriverà oggi a Milano per poi completare visite mediche e firme dei contratti nella giornata di lunedì. Un giorno speciale per i colori rossoneri perchè oltre all'arrivo del trequartista turco, proverà a chiudere l'acquisto di Andrea Conti e, soprattutto, proverà a ricevere una risposta definitiva da parte di Gigio Donnarumma sul rinnovo del proprio contratto.



IL MILAN DAVANTI AL REAL MADRID - Il Milan aspetta, e ha in programma un incontro con l'agente del giocatore Mino Raiola il quale, nonostante le smentite, ha incontrato in gran segreto il portiere rossonero e ha ricevuto da parte di Donnarumma una preferenza sul proprio futuro. Meglio il Milan del Real Madrid, nonostante la spinta di Raiola verso il club Blancos.



VERTICE A MILANO - E Raiola ora è pronto ad incontrare anche il Milan per trovare un accordo per il rinnovo del contratto del suo assistito, ma alle sue condizioni. Gigio e la sua famiglia non hanno alcuna intenzione di andar via, ma secondo il Corriere della Sera, Raiola non ha ancora messo da parte l'idea Real Madrid e nell'incontro di domani spingererà per un accordo a suo favore. Il tempo stringe e il Milan non è più disposto ad aspettare a lungo una decisione. Se non ci troverà un'intesa, il club rossonero ricomincerà a valutare la possibilità di acquistare un nuovo portiere per non iniziare la stagione con un dubbio portiere.