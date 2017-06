La Juventus, per ammissione di Beppe Marotta, proverà a inserirsi per Gigio Donnarumma. Ma, secondo il Corriere della Sera, il futuro del portiere classe '99 non sarà in bianconero. Per rispetto nei confronti del Milan, il giocatore avrebbe infatti deciso di non trasferirsi in un'altra squadra italiana. In pole position, per il suo futuro, c'è sempre il Real Madrid, con Enzo Raiola, cugino di Mino, che lo accompagnerebbe nella capitale spagnola e resterebbe con lui i primi tempi.