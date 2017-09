Ospite della trasmissione "Chi ha incastrato Peter Pan", in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis, Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha risposto alle domande di alcuni bambini a cominciare dal no al Real Madrid: "Era la cosa migliore. Sono rimasto al Milan perché ritenevo giusto rimanere, al Milan sono a casa e quindi ritenevo giusto stare qui".



Se in futuro la chiamasse la Juventus? "Dico no, ho quattro anni di contratto con il Milan". E si era parlato anche di Inter, Gigio risponde: "Non andrò all’Inter", conclude il portiere rossonero.