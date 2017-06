Non è stata la giornata di Gigio Donnarumma: il Milan sperava potesse arrivare nel corso di oggi la risposta definitiva del portiere classe '99 sul proseguimento della sua avventura in rossonero e il conseguente prolungamento di contratto, Non è stato così e i dirigenti del Diavolo sono rimasti spiazzati ed increduli di non aver ricevuto novità da Donnarumma e dal suo agente Mino Raiola sul suo futuro.



TUTTO RIMANDATO, RAIOLA INFASTIDITO: NUOVO INCONTRO - La proposta di rinnovo, importante (4 milioni a stagione per 5 anni + bonus), c'è stata, ma non è arrivato l'atteso assenso a Casa Milan: la dirigenza non era preparata a questa situazione, tutti pensavano di poter capire il futuro di Donnarumma entro la giornata odierna, anche per potersi concentrare su altre piste, come la chiusura dell'affaire Conti. Invece no, tutto è rimandato alle prossime ore: i rossoneri non alzeranno la propria offerta, forse Donnarumma e Raiola valuteranno le offerte di altre squadre. Niente ultimatum dunque, niente risposta ufficiale: Raiola si è infastidito a causa della fretta e dal volere mettere pressione al ragazzo, ma alla fine grazie al lavoro di Fassone ha promesso un incontro a tempi brevi.



CONTATTO MIRABELLI-FASSONE - C'è stato poi dunque un piccolo contatto comunque tra il ds Massimiliano Mirabelli e Mino Raiola, telefonico, nel tardo pomeriggio: i due si rivedranno a breve, probabilmente entro fine settimana (giovedì-venerdì) e stabiliranno un nuovo appuntamento per parlare del rinnovo, questa volta in maniera definitiva. Il Milan vuole tenere Gigio, ma non è disposto ad aspettare oltre.