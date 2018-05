Necessità o meno di cedere per il Milan, il nome di Gianluigi Donnarumma torna ad agitare il mercato: il Paris Saint-Germain è pronto a tornare alla carica per il portiere classe '99. Lo assicura l'edizione odierna de L'Equipe, spiegando come il PSG abbia deciso di non affidarsi solo ad Areola per la prossima stagione e abbia già mosso i primi passi concreti: nell'ambito di un incontro in un lussuoso hotel di Parigi, il ds Antero Henrique ha parlato di Gigio con Raiola, considerato assieme a Courtois la prima scelta tra i pali.



FAIR PLAY DECISIVO - Discorsi avanzati, tanto che Henrique potrebbe presto parlare direttamente con il giovane portiere, ma dire che Donnarumma sia a un passo dal PSG non sarebbe corretto. Sempre L'Equipe infatti, sottolinea come un'offerta non sia stata recapitata e che tutto ruoti attorno al Fair Play Finanziario: le sanzioni a carico del Milan (risposta attesa nelle prossime settimane) potrebbero costringere il club rossonero ad abbassare le proprie pretese economiche attorno ai 40-45 milioni di euro (non c'è una clausola rescissoria, ndr), ma al contempo se l'UEFA dovesse punire anche i parigini allora non ci sarebbero ingenti investimenti per la porta. Un ultimo fattore è legato al prossimo allenatore Thomas Tuchel, che dovrebbe anchra avallare l'eventuale acquisto, ma una cosa è certa: Milan-Donnarumma-PSG, un triangolo di mercato che ruota attorno alle decisioni sul Fair Play Finanziario.