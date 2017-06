"Sono sereno, non penso alla mia situazione ma sono concentrato solo sull'Europeo". A queste parole nella conferenza stampa di lunedì non ci ha creduto quasi nessuno, forse neanche lo stesso Gianluigi Donnarumma che le ha pronunciate. Tanti i dubbi sullo stato d'animo del giovane portiere dopo le turbolente vicende che lo hanno portato a rifiutare il rinnovo proposto dal Milan, riavvicinarsi ai rossoneri e poi finire al centro di un trambusto mediatico a causa di qualche post di troppo sui social.



Dubbi alimentati dalle prestazioni offerte con l'Under 21 (6 gol subiti con 10 tiri in porta, 4 parati), soprattutto durante la partita contro la Repubblica Ceca con due vistosi errori che hanno contribuito ampiamente al clamoroso ko dell'Italia. Perplessità rilanciate ulteriormente dalla semifinale con la Spagna: se la prima e la terza rete di Saul sono imprendibili, Gigio sbaglia sul secondo valutando male la traiettoria della conclusione e non dando la spinta necessaria per prendere il pallone. In un momento cruciale della sfida, perché dopo l'insperato 1-1 agguantato in inferiorità numerica (espulso Gagliardini) grazie al guizzo di Bernardeschi, incassare il nuovo svantaggio è la mazzata che stende definitivamente gli Azzurrini.



Donnarumma, nonostante una maturità fuori dal comune, è stato inevitabilmente travolto da una situazione più grande di lui, forse un'altra gestione della vicenda tra entourage, soprattutto, e società avrebbe permesso al giocatore di affrontare con un altro spirito e un'altra testa la competizione, il primo vero grande appuntamento della sua carriera. Ma ormai il capitolo Europeo è chiuso ed è tempo di tuffarsi, o meglio, rituffarsi ufficialmente sulla questione futuro. Come annunciato dal portiere e confermato anche da Mino Raiola e Mirabelli è in programma nei prossimi giorni un vertice e nonostante il trambusto mediatico degli ultimi giorni è tornato a regnare ottimismo: c'è fiducia sulla possibilità di trovare un accordo per il rinnovo di Gigio con i rossoneri, magari inserendo una clausola rescissoria. Ancora pochi giorni e ci sarà più chiarezza sul futuro di Donnarumma, nella speranza che la risoluzione di questa situazione che lo ha penalizzato in questo Europeo possa restituirgli serenità, stavolta per davvero.



